Haas: "Уралкалий" должен нам денег, а Мазепин зарплату не получит

В команде Haas отреагировали на решение Никиты Мазепина обратиться в суд.

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Российский гонщик несколько дней назад заявил, что американский коллектив так и не выплатил ему зарплату за январь и февраль. Задолженность он попробует получить через суд.

Издание RacingNews365 обратилось за комментарием в Haas. В команде объяснили, что, во-первых, их бывший спонсор «Уралкалий» должен им деньги, поскольку российская компания нанесла ущерб их репутации. Ранее называлась сумма в размере $8,6 млн.