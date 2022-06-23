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1 час назад

Haas: Мы не выплатили бы зарплату Никите Мазепину, даже если бы захотели

autosport.com.ru

В команде Haas отреагировали на решение Никиты Мазепина обратиться в суд.

Haas: "Уралкалий" должен нам денег, а Мазепин зарплату не получит
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Российский гонщик несколько дней назад заявил, что американский коллектив так и не выплатил ему зарплату за январь и февраль. Задолженность он попробует получить через суд.

Издание RacingNews365 обратилось за комментарием в Haas. В команде объяснили, что, во-первых, их бывший спонсор «Уралкалий» должен им деньги, поскольку российская компания нанесла ущерб их репутации. Ранее называлась сумма в размере $8,6 млн.

А во-вторых, по словам представителя Haas, они при всём желании не смогли бы выплатить заработную плату Мазепину, поскольку с марта он находится под санкциями Евросоюза.

Автоспорт,Никита Мазепин,Уралкалий,ЕС,
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