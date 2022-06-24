Aston Martin закопал трусы Феттеля

Несколькими неделями ранее на Гран При Майами четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель появился на публике в трусах поверх комбинезона. Таким образом он выразил своё несогласие с тем, что FIA потребовала команды проверять, носят ли пилоты огнеупорное белье.

На этом история знаменитого нижнего белья не закончилась. После Гран При Канады Феттель оставил на этих трусах автограф, а затем их поместили в капсулу времени и замуровали в фундамент новой базы команды Aston Martin. Напарник немца Лэнс Стролл, в свою очередь, положил в капсулу подписанную копию своего шлема. Помимо этого в фундаменте базы останется коллекция творчества фанатов команды из Сильверстоуна, рубашка с афтографами всех сотрудников и деталь AMR22.