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1 час назад

Трусы Себастьяна Феттеля заложили в фундамент новой базы Aston Martin

autosport.com.ru

Несколькими неделями ранее на Гран При Майами четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель появился на публике в трусах поверх комбинезона. Таким образом он выразил своё несогласие с тем, что FIA потребовала команды проверять, носят ли пилоты огнеупорное белье.

Aston Martin закопал трусы Феттеля
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

На этом история знаменитого нижнего белья не закончилась. После Гран При Канады Феттель оставил на этих трусах автограф, а затем их поместили в капсулу времени и замуровали в фундамент новой базы команды Aston Martin. Напарник немца Лэнс Стролл, в свою очередь, положил в капсулу подписанную копию своего шлема. Помимо этого в фундаменте базы останется коллекция творчества фанатов команды из Сильверстоуна, рубашка с афтографами всех сотрудников и деталь AMR22.

Сама капсула времени выглядит как маленькая машина Формулы 1, а её дизайн разработан студентами английского Технического колледжа. Вскроют капсулу только через 50 лет.

Автоспорт,Себастьян Феттель,
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