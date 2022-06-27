«Пирелли» рассказала о шинах на 2023 год

«Мы уже наметили кое-какие улучшения к следующему сезону. В прошлом году у нас не было возможности протестировать новые шины с текущими болидами – мы обкатывали их на модифицированных машинах [2021 года], и они немного отличаются.



Теперь мы лучше понимаем, что делать к следующему сезону: улучшить передние шины, особенно с учетом очень жестких задних покрышек, что приводит к недостаточной поворачиваемости на медленных скоростях. Машины генерируют гораздо больше прижимной силы на высокой скорости и меньше на низкой, баланс слегка отличается [от того, что было на шинных тестах в 2021 году].



В основном недостаточная поворачиваемость связана с аэродинамикой. Но мы можем отреагировать – создать немного другие передние покрышки, чтобы сбалансировать болиды. Сейчас мы проводим тесты с актуальными машинами», – заявил Изола.