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3 часа назад

«Пирелли» планирует сделать передние шины жестче ради борьбы с недостаточной поворачиваемостью

Sports.ru

Передние покрышки в «Формуле-1» планируется сделать жестче в 2023 году.

«Пирелли» рассказала о шинах на 2023 год
Фото: Sports.ruSports.ru

Об этом рассказал гоночный директор «Пирелли» Марио Изола.

Пилоты «Ф-1», в частности Макс Ферстаппен из «Ред Булл», жаловались на недостаточную поворачиваемость в машинах 2022 года. Изола объяснил, с чем связана проблема.

«Мы уже наметили кое-какие улучшения к следующему сезону. В прошлом году у нас не было возможности протестировать новые шины с текущими болидами – мы обкатывали их на модифицированных машинах [2021 года], и они немного отличаются.

Теперь мы лучше понимаем, что делать к следующему сезону: улучшить передние шины, особенно с учетом очень жестких задних покрышек, что приводит к недостаточной поворачиваемости на медленных скоростях. Машины генерируют гораздо больше прижимной силы на высокой скорости и меньше на низкой, баланс слегка отличается [от того, что было на шинных тестах в 2021 году].

В основном недостаточная поворачиваемость связана с аэродинамикой. Но мы можем отреагировать – создать немного другие передние покрышки, чтобы сбалансировать болиды. Сейчас мы проводим тесты с актуальными машинами», – заявил Изола.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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