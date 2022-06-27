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3 часа назад

Берни Экклстоун заявил об информаторе Mercedes в FIA

autosport.com.ru

Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун не сомневается в том, что Mercedes первой из команд узнала о технической директиве FIA по «дельфинированию».

Берни Экклстоун заявил, что у Mercedes есть информатор в FIA
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Предположения о том, что действующие чемпионы командного зачёта подготовились к изменению регламента раньше остальных, появились ещё по ходу гоночного уик-энда в Монреале. И уже по окончании этапа руководитель Ferrari Маттиа Бинотто предположил, что они получили информацию от своего бывшего юридического консультанта Шайлы-Анн Рао, которая теперь работает в федерации на должности генерального секретаря.

«Это очень опасный прецедент, – сказал Берни Express. – Именно с жалоб Вольфа началась вся эта ерунда, и теперь командам придётся переделывать машины.

Разумеется, что Рао заранее предупредила Mercedes о новом указании FIA. В конце концов она работала с Тото два или три года».

Соперники заподозрили Mercedes и FIA в сговоре

Автоспорт,Берни Экклстоун,Ferrari,
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