Берни Экклстоун заявил, что у Mercedes есть информатор в FIA

Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун не сомневается в том, что Mercedes первой из команд узнала о технической директиве FIA по «дельфинированию».
Предположения о том, что действующие чемпионы командного зачёта подготовились к изменению регламента раньше остальных, появились ещё по ходу гоночного уик-энда в Монреале. И уже по окончании этапа руководитель Ferrari Маттиа Бинотто предположил, что они получили информацию от своего бывшего юридического консультанта Шайлы-Анн Рао, которая теперь работает в федерации на должности генерального секретаря.
«Это очень опасный прецедент, – сказал Берни Express. – Именно с жалоб Вольфа началась вся эта ерунда, и теперь командам придётся переделывать машины.
Разумеется, что Рао заранее предупредила Mercedes о новом указании FIA. В конце концов она работала с Тото два или три года».