Берни Экклстоун заявил, что у Mercedes есть информатор в FIA

Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун не сомневается в том, что Mercedes первой из команд узнала о технической директиве FIA по «дельфинированию».

Предположения о том, что действующие чемпионы командного зачёта подготовились к изменению регламента раньше остальных, появились ещё по ходу гоночного уик-энда в Монреале. И уже по окончании этапа руководитель Ferrari Маттиа Бинотто предположил, что они получили информацию от своего бывшего юридического консультанта Шайлы-Анн Рао, которая теперь работает в федерации на должности генерального секретаря.