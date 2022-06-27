Ферстаппен раскритиковал календарь Формулы-1

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен призвал руководство Формулы 1 привести в порядок логистику этапов в календаре.
За последние два месяца чемпионат дважды побывал в северной Америке – в начале мая в США и в середине июня в Канаде. Между двумя американскими этапами прошли гонки в Испании, Монако и Азербайджане.
«График в этом году очень напряженный. Мне кажется, что стоит поработать над календарем, – сказал Ферстаппен в подкасте Talking Bull. – Из Монако мы переехали в Азербайджан, потом из Азербайджана поехали в Канаду. Теперь мы возвращае
Наверное, можно укомплектовать календарь как-то получше. Сейчас мы очень много времени теряем на переездах».