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2 часа назад

Макс Ферстаппен раскритиковал календарь Формулы 1

autosport.com.ru

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен призвал руководство Формулы 1 привести в порядок логистику этапов в календаре.

Ферстаппен раскритиковал календарь Формулы-1
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За последние два месяца чемпионат дважды побывал в северной Америке – в начале мая в США и в середине июня в Канаде. Между двумя американскими этапами прошли гонки в Испании, Монако и Азербайджане.

«График в этом году очень напряженный. Мне кажется, что стоит поработать над календарем, – сказал Ферстаппен в подкасте Talking Bull. – Из Монако мы переехали в Азербайджан, потом из Азербайджана поехали в Канаду. Теперь мы возвращае

Наверное, можно укомплектовать календарь как-то получше. Сейчас мы очень много времени теряем на переездах».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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