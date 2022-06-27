FIA ищет варианты увеличить бюджеты команд

В Формуле 1 продолжается поиск компромисса по поводу бюджетных ограничений. В 2022 году каждая команда имеет право потратить не более $140 млн., но представители ведущих команд настаивают на увеличении этой суммы в связи с высокими темпами инфляции.

Фото: F1News.ru F1News.ru

В свою очередь Alpine, Alfa Romeo, Williams, чьи расходы и так ниже $140 млн., выступают против увеличения бюджетов, поскольку считают, что дополнительные деньги соперники потратят на доработку машин и за счёт этого получат преимущество.

Немецкий Auto Motor und Sport пишет о возможном компромиссе, который потенциально устроит все стороны. Суть предложения такова, что владельцы Формулы 1 из Liberty Media выплатят всем командам одинаковую наличную сумму, которую можно потратить сверх лимита бюджета. О какой сумме идёт речь – данные разнятся. Одни источники называют $3 млн., другие называют 3% от текущего лимита, т.е. $4,2 млн.

Однако данная финансовая помощь не будет безвозмездной. Предполагается, что деньги будут взяты из общей суммы призовых, которая по итогам сезона распределяется между командами. В таком случае это ударит сильнее по богатым командам, ведь чемпионы получают 14,5% от общей суммы призовых, а команда, занявшая десятое место в Кубке конструкторов, только 7%.