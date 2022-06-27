Формула-1 представила новый брендинг

Формула-1 показала новый брендинг «Чистый ноль», который впервые будет представлен на Гран-при Великобритании в эти выходные. Формула-1 таким образом продвигает свою цель — достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Новый брендинг заменит надпись «Самый эффективный двигатель в мире», которая использовалась с прошлогоднего Гран-при Бразилии. Он будет хорошо виден на пит-лейн и в паддоке Формулы-1 во время оставшихся гонок в этом году.