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1 час назад

Формула-1 представила новый брендинг

Чемпионат.comиещё 1

Формула-1 показала новый брендинг «Чистый ноль», который впервые будет представлен на Гран-при Великобритании в эти выходные. Формула-1 таким образом продвигает свою цель — достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2030 году.

Формула-1 представила новый брендинг
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новый брендинг заменит надпись «Самый эффективный двигатель в мире», которая использовалась с прошлогоднего Гран-при Бразилии. Он будет хорошо виден на пит-лейн и в паддоке Формулы-1 во время оставшихся гонок в этом году.

Стоит отметить, что Формула-1 разрабатывает 100% экологичное топливо, которое будет использоваться в болидах с 2026 года, в соответствии с с внедрением гибридных двигателей нового поколения. Предварительно это топливо будет опробовано в Формуле-2 и Формуле-3.

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