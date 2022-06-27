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2 часа назад

Нико Росберг: «Феррари» больше нечего терять – нужно просто гоняться, атаковать»

Sports.ru

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что в ближайших гонках «Феррари» сможет атаковать на пределе, поскольку команде в борьбе за титул больше нечего терять:

Нико Росберг: «Феррари» больше нечего терять»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Можно сказать, что теперь им просто больше нечего терять. И нужно просто гоняться – а дальше будет видно, что они смогут выжать из ситуации. Разумеется, им нужно устранить проблемы с надежностью болидов, но в целом давление на результат для «Феррари» снизилось.

То есть, после пары первых гонок «Феррари» считалась главным фаворитом, а теперь они довольно сильно отстают. То есть им просто нечего терять. Нужно идти и атаковать, а там посмотрим, что они смогут сделать».

Росберг добавил, что если бы ему прямо сейчас дали выбор, за руль какого болида сесть, то между «Ред Булл» и «Феррари» он бы выбрал первый вариант:

«Ред Булл», определенно. Выбор на самом деле может быть не столь очевидным, но по ощущениям хочется назвать «Ред Булл», ведь в последнее время быстрее был именно «Ред Булл», а «Феррари» часто ломалась».

Автоспорт,Нико Росберг,Ferrari,
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