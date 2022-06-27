Нико Росберг: «Феррари» больше нечего терять»

«Можно сказать, что теперь им просто больше нечего терять. И нужно просто гоняться – а дальше будет видно, что они смогут выжать из ситуации. Разумеется, им нужно устранить проблемы с надежностью болидов, но в целом давление на результат для «Феррари» снизилось.