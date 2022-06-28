Скандал в Формуле-1: Пике оскорбил Хэмилтона

Трёхкратный чемпион мира Фомрулы 1 Нельсон Пике назвал Льюиса Хэмилтона маленьким негром, комментируя столкновение британского гонщика с Максом Ферстаппеном в Сильверстоуне в прошлом году.
69-летний бразилец оскорбил семикратного чемпиона ещё в ноябре прошлого года, но выяснилось это только сейчас, когда видео разбора аварии попало в соцсети.
«В тот повороте не было места для двух машин и маленький негр просто подставился под удар. Он поступил грязно. К счастью для него, с трассы вылетел Ферстаппена», – высказался Пике в видео.
Стоит отметить, что трёхкратный чемпион является фактически родственником Ферстаппену. Последние пару лет Макс встречается с Келли Пике, дочерью Нельсона.