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28 июня

В сети появилось видео, на котором Нельсон Пике оскорбил Хэмилтона на почве расизма

Чемпионат.comиещё 3

В преддверии Гран-при Великобритании в свободном доступе появилось интервью трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике от ноября прошлого года, в котором он разбирает аварию лидеров предыдущего сезона Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в Сильверстоуне.

В сети появилось видео, на котором Нельсон Пике оскорбил Хэмилтона на почве расизма
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью журналисту Рикардо Оливейре Пике критиковал Хэмилтона за то, что тот не убрал ногу с педали газа на первом круге Гран-при Великобритании в одном из самых известных поворотов Сильверстоуна. Пике, который является тестем Ферстаппена, обвинил англичанина в том, что тот совершил «грязный трюк», а в какой-то момент назвал его «негиньо», что считается оскорблением. Это спровоцировало бурную реакцию у пользователей в сети, которые начали обвинять Пике в расизме.

Также Нельсон сравнил эту историю с противостоянием Сенны и Проста в Японии 1990-го, заявив, что Льюис поступил хуже Айртона.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Нельсон Пике,Льюис Хэмилтон,
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