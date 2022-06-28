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1 час назад

FIA прокомментировала расистское оскорбление Льюиса Хэмилтона

autosport.com.ru

Международная автомобильная федерация заступилась за Льюиса Хэмилтона и осудила высказывание Нельсона Пике в адрес семикратного чемпиона мира Формулы 1.

FIA прокомментировала расистское оскорбление Льюиса Хэмилтона
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В ночь с понедельника на вторник в соцсетях появилось видео от ноября прошлого года, в котором 69-летний бразилец гонщика Mercedes негром.

Нельсон Пике обозвал Льюиса Хэмилтона негром. В Формуле 1 грядёт скандал

«FIA решительно осуждает любые расистские или дискриминационные высказывания и поведение. Им нет места ни в спорте, ни в обществе в целом.

Мы солидарны с Льюисом Хэмилтоном и полностью поддерживаем его приверженность расовому равенству и разнообразию, в том числе в автоспорте», – говорится в заявлении федерации.

Автоспорт,Нельсон Пике,Льюис Хэмилтон,
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