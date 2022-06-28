FIA прокомментировала расистское оскорбление Льюиса Хэмилтона

Международная автомобильная федерация заступилась за Льюиса Хэмилтона и осудила высказывание Нельсона Пике в адрес семикратного чемпиона мира Формулы 1.
В ночь с понедельника на вторник в соцсетях появилось видео от ноября прошлого года, в котором 69-летний бразилец гонщика Mercedes негром.
Нельсон Пике обозвал Льюиса Хэмилтона негром. В Формуле 1 грядёт скандал
«FIA решительно осуждает любые расистские или дискриминационные высказывания и поведение. Им нет места ни в спорте, ни в обществе в целом.
Мы солидарны с Льюисом Хэмилтоном и полностью поддерживаем его приверженность расовому равенству и разнообразию, в том числе в автоспорте», – говорится в заявлении федерации.