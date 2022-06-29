Нельсон Пике извинился перед Хэмилтоном за слово "негиньо"

«Я хотел бы прояснить свой комментарий, о котором столько говорится в средствах массовой информации. Тот комментарий, который я давал в интервью в прошлом году. То, что я сказал, было плохо сформулировано. Я не оправдываю это, но лишь поясню, что используемый термин широко употребляется в разговорной речи в бразильском варианте португальского языка в качестве синонима слов «парень» или «человек». Я не хотел его как-то обидеть. Я никогда не стал бы использовать слово в том переводе, который мне приписывают. Хочу подчеркнуть, что я решительно осуждаю любые предположения о том, будто это слово я использовал с целью унизить пилота из-за его цвета кожи.