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29 июня

Трехкратный чемпион "Формулы-1" Пике извинился за высказывания в адрес Хэмилтона

ТАСС

ТАСС, 29 июня. Бывший гонщик чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" бразилец Нельсон Пике принес извинения за высказывания в адрес британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона и заявил, что у него не было умысла оскорбить гонщика на расовой почве. Комментарий Пике приводит портал motosport.com в среду.

"Я решительно осуждаю любые предположения, что это слово было использовано мной с целью унизить водителя из-за его цвета кожи, - сказал Пике. - Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, включая Льюиса, который является невероятным гонщиком. Но перевод в некоторых СМИ, который сейчас распространяется в социальных сетях, неверен. Дискриминации нет места ни в "Формуле-1", ни в обществе, и я рад прояснить свои мысли на этот счет".

В интервью журналисту Рикардо Оливейре в ноябре 2021 года Пике, комментируя аварию с участием Хэмилтона и нидерландцем Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании прошлого года, использовал термин, который считается оскорблением на расистской почве, если используется в уничижительном смысле. Пике является отцом девушки Ферстаппена - Келли Пике.

Хэмилтону 37 лет, он является семикратным чемпионом "Формулы-1" и рекордсменом чемпионата по победам, поулам и подиумам. Пике 69 лет, он выступал в "Формуле-1" с 1978 по 1991 год и является трехкратным чемпионом мира.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Нельсон Пике,Льюис Хэмилтон,
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