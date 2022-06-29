Трехкратный чемпион "Формулы-1" Пике извинился за высказывания в адрес Хэмилтона

ТАСС, 29 июня. Бывший гонщик чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" бразилец Нельсон Пике принес извинения за высказывания в адрес британского пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона и заявил, что у него не было умысла оскорбить гонщика на расовой почве. Комментарий Пике приводит портал motosport.com в среду.

"Я решительно осуждаю любые предположения, что это слово было использовано мной с целью унизить водителя из-за его цвета кожи, - сказал Пике. - Я искренне извиняюсь перед всеми, кого это затронуло, включая Льюиса, который является невероятным гонщиком. Но перевод в некоторых СМИ, который сейчас распространяется в социальных сетях, неверен. Дискриминации нет места ни в "Формуле-1", ни в обществе, и я рад прояснить свои мысли на этот счет".

В интервью журналисту Рикардо Оливейре в ноябре 2021 года Пике, комментируя аварию с участием Хэмилтона и нидерландцем Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании прошлого года, использовал термин, который считается оскорблением на расистской почве, если используется в уничижительном смысле. Пике является отцом девушки Ферстаппена - Келли Пике.