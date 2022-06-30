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3 часа назад

Экс-глава «Формулы-1» заявил о готовности «получить пулю за Путина»

Алиса Селезнёва

Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» Берни Экклстоун поддержал президента России Владимира Путина и выразил готовность заслонить его от пули. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Экс-глава «Формулы-1» заявил о готовности «получить пулю за Путина»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экклстоун подчеркнул, что считает российского лидера «первоклассной личностью» и «разумным человеком».

«Я все еще готов получить вместо него пулю», - заявио экс-глава «Формулы-1»

Он выразил уверенность, что президент России «верит в правильность того, что он делает» для своего государства.

При этом Берни Экклстоун подверг критике главу Украины Владимира Зеленского, заметив, что тот до военной операции был комиком и, похоже, «хочет им оставаться и дальше».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции.

Мирные переговоры между Россией и Украиной фактически заморожены по инициативе украинской стороны. И Зеленский назвал условием возобновления диалога возвращение Россией «всех утраченных территорий».

Автоспорт,Владимир Зеленский,Берни Экклстоун,Владимир Путин,ЕС,
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