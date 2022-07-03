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1 час назад

Гонку «Формулы-1» прервали из-за массовой аварии

Lenta.ru

Гонка Гран-при Великобритании «Формулы-1» была прервана из-за массовой аварии на первом круге. Об этом сообщает Sky Sports.

Гонку «Формулы-1» прервали из-за массовой аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате столкновений пострадали болиды Джорджа Расселла из Mercedes, Чжоу Гуаньюя из Alfa Romeo, Алекса Албона из Williams, Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноды из Scuderia AlphaTaur. Отмечается, что наибольший удар получил Гуаньюй. Его осмотрели медики скорой помощи и отправили на обследование. Китайский спортсмен находится в сознании и может самостоятельно передвигаться.

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29 мая пилот Haas Мик Шумахер попал в аварию во время Гран-при Монако. Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера не справился с управлением и врезался в барьеры. В результате инцидента болид немецкого гонщика разбился на две части.

В прошлом сезоне чемпионом «Формулы-1» стал голландский пилот Mercedes Макс Ферстаппен. Титул стал для него первым в карьере. Спортсмен выступает в чемпионате с 2015 года.

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