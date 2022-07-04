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4 часа назад

Мик Шумахер: Наконец-то от меня отстанут с вопросами об очках

autosport.com.ruиещё 2

Гонщик Haas Мик Шумахер прокомментировал своё выступление на Гран При Великобритании.

Мик Шумахер: Наконец-то от меня отстанут с вопросами об очках
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Впервые за полтора года выступлений в Формуле 1 сын Михаэля Шумахера финишировал в первой десятке и заработал очки.

«Я очень доволен прорывом с 19-го на 8-е место. Перед стартом я говорил, что у нас есть скорость, чтобы подняться выше, и мы доказали это на деле.

Команда набрала очки двумя машинами, просто отличный результат для нас! Поможет это нам и в чемпионате, как команде, так и мне. Ведь теперь журналисты не будут постоянно спрашивать меня, когда я наконец заработаю теперь. Можно будет сосредоточиться на гонках и пилотаже», – цитирует Шумахера Motorsport-Total.

Посмотреть текстовую трансляцию Гран При Великобритании и выставить оценки гонщикам можно на нашем сайте.

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