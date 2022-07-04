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1 час назад

Берни Экклстоун: «Готов был доплачивать Хэмилтону, потому что «Ф-1» нужны человек с другим цветом кожи, китаец и женщина»

Sports.ru

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун обвинил Льюиса Хэмилтона в неблагодарности.

Экс-глава "Формулы-1" снова поддержал Путина и напомнил Хэмилтону о цвете кожи
Фото: Sports.ruSports.ru

Пилот «Мерседеса» раскритиковал Берни за поддержку Владимира Путина. Экклстоун в очередной раз вступился за друга, а также заявил, что всегда поддерживал многообразие.

«Да, может, я не особо чувствительный и на многие вещи смотрю по-другому. Я делюсь мнением, потому что меня спрашивают очень вежливо. Но я придерживаюсь одного утверждения: Путин всегда честно себя вел по отношению к «Формуле-1». Такого не скажешь обо всех организаторах Гран-при!

Льюис многое забыл. Когда он не добился желаемой зарплаты от «Мерседеса», я тут же сказал, что выплачу разницу! Потому что «Формуле-1» нужны человек с другим цветом кожи, китаец и женщина», – заявил Берни.

Автоспорт,Берни Экклстоун,Льюис Хэмилтон,Владимир Путин,
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