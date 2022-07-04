Экс-глава "Формулы-1" снова поддержал Путина и напомнил Хэмилтону о цвете кожи

«Да, может, я не особо чувствительный и на многие вещи смотрю по-другому. Я делюсь мнением, потому что меня спрашивают очень вежливо. Но я придерживаюсь одного утверждения: Путин всегда честно себя вел по отношению к «Формуле-1». Такого не скажешь обо всех организаторах Гран-при!



Льюис многое забыл. Когда он не добился желаемой зарплаты от «Мерседеса», я тут же сказал, что выплачу разницу! Потому что «Формуле-1» нужны человек с другим цветом кожи, китаец и женщина», – заявил Берни.