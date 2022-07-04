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18 часов назад

Что должна была сделать «Феррари» после выезда сейфти-кара?

Чемпионат.comиещё 2

Во время гонки Гран-при Великобритании команда «Феррари» выбрала весьма спорную стратегию — когда за 10 кругов до финиша заезда на трассе появилась машина безопасности, капитанский мостик итальянского коллектива принял решение зазвать в боксы за свежим комплектом мягкой резины не лидера гонки Шарля Леклера, а его напарника Карлоса Сайнса, что принесло испанцу победу в Гран-при. Это решение вызвало поток критики и вопросов в адрес руководства коллектива — в частности, почему на более выгодную стратегию был переведён именно Сайнс, который отставал от Леклера в чемпионате на 24 очка. Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оправдал решение стратегов «Феррари», однако у болельщиков и экспертов по-прежнему остались вопросы относительно такого решения капитанского мостика. В связи с этим редакция «Чемпионата» подготовила для читателей новый опрос, в котором интересуется вашим мнением: что должна была сделать «Феррари» после выезда сейфти-кара?

Что должна была сделать «Феррари» после выезда сейфти-кара?
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по нижеприведённой ссылке: Что должна была сделать «Феррари» после выезда сейфти-кара?

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
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