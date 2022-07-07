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2 часа назад

Источник: Леклер отказался лететь одним самолётом с сотрудниками Ferrari

autosport.com.ruиещё 1

Пилот Ferrari Шарль Леклер остался настолько недоволен действиями команды на Гран При Великобритании, что улетел домой отдельным рейсом.

Леклер отказался лететь одним самолётом с сотрудниками Ferrari
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Как сообщает издание F1-Insider со ссылкой на собственные источники, монегаск специально остался на ещё один день в Лондоне, чтобы не лететь вместе с коллективом. Отказался Шарль и от мероприятия своего личного спонсора, сразу из Сильверстоуна вернувшись в домой в Монако.

«С такими союзниками-стратегами, как в Ferrari, и соперники не нужны», – прокомментировал ситуацию в гонке в Сильверстоуне бывший владелец команды Ф1 Эдди Джордан.

Между тем, в соцсетях на днях появились кадры из Монако. Судя по видео, руководитель Ferrari Маттиа Бинотто прилетел в княжество, чтобы поговорить с Леклером. Вместе они были замечены вечером во вторник при выходе из ресторана.

Автоспорт,Эдди Джордан,Шарль Леклер,Ferrari,
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