Леклер отказался лететь одним самолётом с сотрудниками Ferrari

Пилот Ferrari Шарль Леклер остался настолько недоволен действиями команды на Гран При Великобритании, что улетел домой отдельным рейсом.

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Как сообщает издание F1-Insider со ссылкой на собственные источники, монегаск специально остался на ещё один день в Лондоне, чтобы не лететь вместе с коллективом. Отказался Шарль и от мероприятия своего личного спонсора, сразу из Сильверстоуна вернувшись в домой в Монако.

«С такими союзниками-стратегами, как в Ferrari, и соперники не нужны», – прокомментировал ситуацию в гонке в Сильверстоуне бывший владелец команды Ф1 Эдди Джордан.