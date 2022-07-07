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1 час назад

В Астрахани официально стартовало ралли «Шелковый путь»

BFM.RUиещё 4

В Астрахани в четверг официально стартовало ралли «Шелковый путь». Первый этап гонки начался с площади у театра оперы и балета, передает РИА Новости.

В Астрахани официально стартовало ралли «Шелковый путь»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В церемонии открытия приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, руководитель проекта Владимир Чагин. Пилоты проехали через специальную арку и представили свои автомобили болельщикам.

Маршрут гонки в этом году приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам, которые неразрывно связаны с его именем, отмечает ТАСС. После Астрахани маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, финиш будет организован на набережной олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Общая протяженность маршрута составит 4474 километра, из которых 2786 километров — спецучастки. В соревновании примут участие 80 экипажей.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. Китай участвовал в организации ралли в 2016, 2017 и 2019 годах.

Автоспорт,Игорь Бабушкин,Владимир Чагин,
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