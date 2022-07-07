В Астрахани официально стартовало ралли «Шелковый путь»

В Астрахани в четверг официально стартовало ралли «Шелковый путь». Первый этап гонки начался с площади у театра оперы и балета, передает РИА Новости.

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В церемонии открытия приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, руководитель проекта Владимир Чагин. Пилоты проехали через специальную арку и представили свои автомобили болельщикам.

Маршрут гонки в этом году приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра I и пройдет по городам, которые неразрывно связаны с его именем, отмечает ТАСС. После Астрахани маршрут пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, финиш будет организован на набережной олимпийского комплекса «Лужники» в Москве. Общая протяженность маршрута составит 4474 километра, из которых 2786 километров — спецучастки. В соревновании примут участие 80 экипажей.