Квалификация Гран-при Австрии остановлена из-за аварии Хэмилтона

Квалификация Гран-при Австрии была остановлена красными флагами из-за аварии гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Фото: Twitter Twitter

Британец ошибся на своей первой попытке в третьем сегменте, в седьмом повороте, и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть своей машины.

Льюис после аварии был отправлен в медицинский центр для обследования. «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации Гран-при Австрии.