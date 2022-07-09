Хэмилтон осудил радующихся авариям болельщиков

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон осудил болельщиков, которые радуются авариям во время гонок. Его слова приводит Autosport.
Хэмилтон заявил, что не понимает и не может оправдать такое поведение, несмотря ни на какие обстоятельства.
«Пилот после аварии может попасть в больницу. И вы этому радуетесь? То есть, у меня просто в голове не укладывается, что люди могут так себя вести, зная, насколько опасный вид спорта "Формула-1"», — поделился он.
8 июля семикратный чемпион «Формулы-1» попал в аварию во время квалификации Гран-при Австрии. Хэмилтон не справился с управлением и вылетел в защитный барьер, сильно разбив правую часть болида. Он не получил тяжелых травм и смог самостоятельно покинуть автомобиль.
3 июля гонка Гран-при Великобритании была приостановлена из-за массовой аварии на первом круге. В результате столкновений пострадали болиды Гуаньюя, а также Джорджа Расселла из Mercedes, Алекса Албона из Williams, Эстебана Окона из Alpine и Юки Цуноды из Scuderia AlphaTaur.