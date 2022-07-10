Бывшего главу "Формулы-1" заставили извиняться за слова о Путине

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун был вынужден принести извинения за слова в адрес президента России Владимира Путина. Он обратился к Москве и Киеву с призывом провести мирные переговоры. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на Sky Sports.
Ранее Берни Экклстоун в своей речи упомянул, что готов «принять пулю за Путина». Издание отмечает, что в западных странах президента России Владимира Путина подвергают жесткой критике после начала боевых действий на территории Украины. В связи с этим британским политикам крайне не понравилось это высказывание.
Экклстоун захотел прояснить этот момент.
«Я хотел бы облегчить душу и рассказать о вещах, которые меня беспокоят — о том, что я сказал, и о том, как это поняли. Это плохая ситуация для всех. Не вижу, как кто-то может что-либо из этого извлечь. Я считаю, лидеры должны собраться и прийти к соглашению», — заявил он.
При этом издание подчеркивает, что Экклстоун сделал это резонансное высказывание еще три года назад. Летом 2019 года он дал интервью The Times и в нем выразил свое положительное отношение к российскому лидеру. Бывший глава «Формулы-1» назвал Путина «человеком слова» и выразил мнение, что ему стоит руководить Европой.