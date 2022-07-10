Бывшего главу "Формулы-1" заставили извиняться за слова о Путине

«Я хотел бы облегчить душу и рассказать о вещах, которые меня беспокоят — о том, что я сказал, и о том, как это поняли. Это плохая ситуация для всех. Не вижу, как кто-то может что-либо из этого извлечь. Я считаю, лидеры должны собраться и прийти к соглашению», — заявил он.