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2 часа назад

Хаджар выиграл основную гонку Формулы-3 в Шпильберге. Смоляр — 8-й

Чемпионат.com

Участник молодёжной программы «Ред Булл», француз Исаак Хаджар стал победителем основной гонки этапа Формулы-3 в Шпильберге. Второй результат показал французско-португальский пилот Виктор Мартинс. Тройку сильнейших замкнул британский гонщик Оливер Берман.

Хаджар выиграл основную гонку Формулы-3
Фото: ReutersReuters

Россиянин Александр Смоляр показал восьмой результат. Монегаск Артур Леклер, младший брат гонщика команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, был четвёртым. Формула-3. Шпильберг.

Основная гонка:

1. Исаак Хаджар — 26 кругов

2. Виктор Мартинс +3,2

3. Оливер Берман +4,8

4. Артур Леклер +5,3

5. Зейн Мэлони +6,4

6. Роман Станек +8,0

7. Франко Колапинто +9,1

8. Александр Смоляр +9,8

9. Уильям Алатало +10,8

10. Идо Коэн +12,2

Автоспорт,Шарль Леклер,Ferrari,
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