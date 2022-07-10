Хаджар выиграл основную гонку Формулы-3

Участник молодёжной программы «Ред Булл», француз Исаак Хаджар стал победителем основной гонки этапа Формулы-3 в Шпильберге. Второй результат показал французско-португальский пилот Виктор Мартинс. Тройку сильнейших замкнул британский гонщик Оливер Берман.
Россиянин Александр Смоляр показал восьмой результат. Монегаск Артур Леклер, младший брат гонщика команды Формулы-1 «Феррари» Шарля Леклера, был четвёртым. Формула-3. Шпильберг.
Основная гонка:
1. Исаак Хаджар — 26 кругов
2. Виктор Мартинс +3,2
3. Оливер Берман +4,8
4. Артур Леклер +5,3
5. Зейн Мэлони +6,4
6. Роман Станек +8,0
7. Франко Колапинто +9,1
8. Александр Смоляр +9,8
9. Уильям Алатало +10,8
10. Идо Коэн +12,2