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1 час назад

Фернандо Алонсо: «Ф-1» очень предсказуемая, все крутится вокруг «Ред Булл» и «Феррари»

Sports.ruиещё 1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо считает «Формулу-1» предсказуемой и скучной.

Алонсо считает, что "Формула-1" уже не та
Фото: Sports.ruSports.ru

Двукратный чемпион мира отметил позитивные моменты технического регламента 2022 года, однако признался, что его не радует доминирование «Ред Булл» и «Феррари».

– Новые машины склонили вас к возвращению. Предполагалось, что гонки станут более захватывающими, а пелотон – более плотным. Получилось?

– Так себе. К сожалению, «Формула-1» по-прежнему очень предсказуемая. Все крутится вокруг «Ред Булл» и «Феррари». Победить могут лишь Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Карлос Сайнс и Серхио Перес. Не знаю ни одного другого вида спорта в таком

Гоняться стало веселее, болиды позволяют больше сражаться. Тем не менее, все равно слишком скучно, но это тоже особенность «Ф-1». Всегда будут команды, которые быстрее других.

Заключительная часть Гран-при в Сильверстоуне вышла потрясающей, но в основном из-за того, что машина безопасности собрала пелотон. Внезапно я своими глазами смог наблюдать борьбу лидеров. Но есть и обратная сторона: в середине гонки я ехал шестым и ни с кем не сражался. Не слишком захватывающе.

– Портит ли доминирование «Ред Булл» и «Феррари» радость от вашего возвращения?

– Немного. Конечно, не хватает жарких сражений за подиум. Здорово, что иногда выпадает шанс выделиться – как в Канаде, когда я стартовал с первого ряда вместе с Максом, это плюс. Я демонстрирую то, чего люди уже не ожидают от меня. Это всегда было моей сильной стороной. Такие вещи дают мотивацию: я хочу стать лучшим гонщиком в сравнении с 2021 годом. В «Ф-1» ты борешься и сам с собой.

– В прошлом году в Катаре вы неожиданно заняли третье место и завоевали свой 98-й подиум. Насколько реалистичен такой результат сейчас?

– Может, это достижимо, если соперникам не повезет, но своими силами? Трудно представить. Мы не сражаемся за победы, и не думаю, что ситуация быстро улучшится. Для нас пятое место в Сильверстоуне ощущается как победа. Команда нацелена на сезон-2023, машина должна стать лучше.

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