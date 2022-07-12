Алонсо считает, что "Формула-1" уже не та

– Немного. Конечно, не хватает жарких сражений за подиум. Здорово, что иногда выпадает шанс выделиться – как в Канаде, когда я стартовал с первого ряда вместе с Максом, это плюс. Я демонстрирую то, чего люди уже не ожидают от меня. Это всегда было моей сильной стороной. Такие вещи дают мотивацию: я хочу стать лучшим гонщиком в сравнении с 2021 годом. В «Ф-1» ты борешься и сам с собой.