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42 минуты назад

Экс-босс «Формулы-1» Экклстоун обвиняется в мошенничестве на сумму более 400 млн евро

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Бывшему главе «Формулы-1» Берни Экклстоуну предъявили обвинение в мошенничестве на сумму свыше 400 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.

У экс-главы "Формулы-1" нашли сотни миллионов долларов
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Обвинение против 91-летнего функционера было санкционировано Королевской прокурорской службой (CPS) в понедельник после расследования Налоговой и таможенной службы (HMRC). Он обвиняется в представлении ложных сведений о своих зарубежных активах на сумму свыше 400 миллионов фунтов стерлингов (примерно 472 млн евро).

— HMRC на стороне честных налогоплательщиков, и мы примем жесткие меры, если заподозрим налоговое мошенничество. Наш посыл ясен — никто не находится вне нашей досягаемости, — заявил директор службы расследования мошенничества Саймон Йорк.

Дело впервые будет рассмотрено в магистратском суде Вестминстера 22 августа.

Экклстоун покинул пост главы «Формулы-1» в 2017 году, он руководил серией около 40 лет.

Автоспорт,Берни Экклстоун,
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