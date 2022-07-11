У экс-главы "Формулы-1" нашли сотни миллионов долларов

Бывшему главе «Формулы-1» Берни Экклстоуну предъявили обвинение в мошенничестве на сумму свыше 400 миллионов долларов, сообщает Daily Mail.
Обвинение против 91-летнего функционера было санкционировано Королевской прокурорской службой (CPS) в понедельник после расследования Налоговой и таможенной службы (HMRC). Он обвиняется в представлении ложных сведений о своих зарубежных активах на сумму свыше 400 миллионов фунтов стерлингов (примерно 472 млн евро).
— HMRC на стороне честных налогоплательщиков, и мы примем жесткие меры, если заподозрим налоговое мошенничество. Наш посыл ясен — никто не находится вне нашей досягаемости, — заявил директор службы расследования мошенничества Саймон Йорк.
Дело впервые будет рассмотрено в магистратском суде Вестминстера 22 августа.
Экклстоун покинул пост главы «Формулы-1» в 2017 году, он руководил серией около 40 лет.