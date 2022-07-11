У экс-главы "Формулы-1" нашли сотни миллионов долларов

Обвинение против 91-летнего функционера было санкционировано Королевской прокурорской службой (CPS) в понедельник после расследования Налоговой и таможенной службы (HMRC). Он обвиняется в представлении ложных сведений о своих зарубежных активах на сумму свыше 400 миллионов фунтов стерлингов (примерно 472 млн евро).