Феттель ответил на вопрос о завершении карьеры

«Я хочу бороться не только за очки, но и за победы, иначе пропадает задор. В ближайшие несколько недель вместе со своей семьёй я должен буду разобраться и понимать, насколько реалистичны мои цели и сколько энергии у меня осталось, чтобы продолжать расти вместе с командой», — приводит слова Себастьяна Феттеля журналист Давиде Руссо в своих социальных сетях.