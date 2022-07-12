2 млн долларов за оскорбление Хэмилтона: легенде "Формулы-1" грозит суровое наказание

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41 минуту назад

Суд рассмотрит расистские и гомофобные фразы Нельсона Пике в адрес Хэмилтона. Правозащитники требуют штраф в $1,86 млн

Sports.ruиещё 2

Суд в Бразилии распорядился провести расследование расистских и гомофобных высказываний трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике.

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Фото: Sports.ruSports.ru

Пике употреблял расистский термин в отношении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, а также оскорбил его на почве гомофобии. Нельсон извинился перед пилотом «Мерседеса», однако затем заявил, что не сделал ничего плохого, а нападки в прессе вызваны желанием дискредитировать президента Бразилии Жаира Болсонару.

Обвинения были выдвинуты четырьмя правозащитными организациями. Они требуют выписать Пике штраф в 10 миллионов реалов (1,86 миллиона долларов) за предполагаемый моральный ущерб чернокожим людям и представителям ЛГБТК+-сообщества.

Автоспорт,Нельсон Пике,Льюис Хэмилтон,
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