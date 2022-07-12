2 млн долларов за оскорбление Хэмилтона: легенде "Формулы-1" грозит суровое наказание

Пике употреблял расистский термин в отношении семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, а также оскорбил его на почве гомофобии. Нельсон извинился перед пилотом «Мерседеса», однако затем заявил, что не сделал ничего плохого, а нападки в прессе вызваны желанием дискредитировать президента Бразилии Жаира Болсонару.