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1 час назад

Никита Мазепин рассказал, в какой суд подал иск против Haas

autosport.com.ruиещё 1

Экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин рассказал, на какой стадии находится его судебный иск против Haas.

Никита Мазепин рассказал про суд против Haas
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Российский гонщик через суд потребовал у своей бывшей команды зарплату за январь и февраль, которую он не получил после увольнения за несколько недель до старта сезона-2022.

«Мои иски в полноценной работе. Мы уже выбрали юрисдикцию – это место, где подписан контракт, в Швейцарии.

Юристы заполнили все документы, иск подан для рассмотрения. Если меня вызовут, приму участие, но думаю, что сейчас это не произойдёт», – сказал Мазепин телеканалу «Матч ТВ».

Ранее в Haas заявили, что не заплатят российскому гонщику, даже если сильно захотят, поскольку он находится под санкциями Евросоюза.

Автоспорт,Никита Мазепин,ЕС,
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