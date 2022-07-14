Никита Мазепин рассказал про суд против Haas

Экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин рассказал, на какой стадии находится его судебный иск против Haas.

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Российский гонщик через суд потребовал у своей бывшей команды зарплату за январь и февраль, которую он не получил после увольнения за несколько недель до старта сезона-2022.

«Мои иски в полноценной работе. Мы уже выбрали юрисдикцию – это место, где подписан контракт, в Швейцарии.

Юристы заполнили все документы, иск подан для рассмотрения. Если меня вызовут, приму участие, но думаю, что сейчас это не произойдёт», – сказал Мазепин телеканалу «Матч ТВ».