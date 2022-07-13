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1 час назад

Макс Ферстапен предсказал новый конфликт между Red Bull Racing и Mercedes

autosport.com.ru

Действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен предсказал новый виток борьбы между Red Bull Racing и Mercedes на фоне сокращения отставания «Серебряных стрел» от лидеров.

Макс Ферстапен предсказал новый конфликт между Red Bull и Mercedes
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Они уже выступают лучше, чем в начале года, но им нужно немного больше, – сказал голландец в интервью Servus TV. – В Австрии они были сильны на одном круге, но в воскресной гонке мы быстро ушли от них. Думаю, это связано с разными трассами. В Сильверстоуне они, наоборот, были очень быстры в гонке. То же самое и с нами, и с Ferrari».

Спорная битва за титул между Ферстаппеном и Хэмилтоном в 2021 году часто приводила к конфликтам между Mercedes и Red Bull. Несмотря на то что в нынешнем сезоне отношения между топ-командами стали теплее, действующий чемпион мира предсказал, что к концу года ситуация может измениться: «Мы очень уважаем друг друга. Наш с Льюисом прошлогодний конфликт был не совсем между нами, скорее между командами. Конечно, сейчас мы не боремся с Mercedes. Думаю, наши отношения изменятся, если мы снова будем соперничать. Может быть, в конце сезона. Посмотрим».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Ferrari,
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