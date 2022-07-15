Шумахер становится похожим на своего отца

Бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт заявил, что начал видеть в Мике Шумахере черты характера его отца Михаэля.

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Серия из 31-й гонки без очков для Шумахера-младшего подошла к концу на Гран При Великобритании, где он занял восьмое место. Но уже на следующей неделе немецкий пилот показал новый лучший результат в карьере, финишировав шестым в Австрии.

На вопрос Sky Sports, согласен ли он, что для Шумахера произошёл поворотный момент, Херберт сказал: «Да, определенно. Серьёзная авария в Саудовской Аравии была необходимым уроком, это опыт. Он очень вырос в последнее время, достигнув такого результата под давлением Штайнера, который всё время говорил:

«Ну же, у нас нет времени, ты должен это сделать!». И он сделал».

После спринта в Австрии Шумахер был разочарован и в интервью заявил, что Haas следовало поменять местами их с Кевином Магнуссеном, чтобы попытаться отбиться от Льюиса Хэмилтона. Херберт слышит в этих словах Шумахера-старшего: