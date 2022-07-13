Комментатор «Формулы-1» обозвал пилота «аутистом» в прямом эфире

Инцидент произошёл во время трансляции гонки в Шпильберге. Второй комментатор попытался сгладить ситуацию, но Лионель Фройсар настоял на своём.

Отметим, что это не первый случай, когда канадский гонщик становится объектом оскорблений в прямом эфире. В 2020 году Лэнс Стролл и нидерландский пилот Макс Ферстаппен столкнулись во время пятничной тренировки. Тогда Ферстаппен назвал своего оппонента «монголом» и «дебилом».