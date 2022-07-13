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54 минуты назад

Комментатор «Формулы-1» обозвал пилота «аутистом» в прямом эфире

Елена Прошина

Ведущий бельгийского телеканала «RTBF Sport» Лионель Фройсар обозвал канадского пилота Лэнса Стролла «аутистом» во время международной трансляции. Об этом сообщает портал «Sports.ru».

Комментатор «Формулы-1» обозвал пилота «аутистом» в прямом эфире
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошёл во время трансляции гонки в Шпильберге. Второй комментатор попытался сгладить ситуацию, но Лионель Фройсар настоял на своём.

«Но ведь это правда!» – ответил Фройсар.

Отметим, что это не первый случай, когда канадский гонщик становится объектом оскорблений в прямом эфире. В 2020 году Лэнс Стролл и нидерландский пилот Макс Ферстаппен столкнулись во время пятничной тренировки. Тогда Ферстаппен назвал своего оппонента «монголом» и «дебилом».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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