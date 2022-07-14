Мазепин показал второй результат на очередном этапе «Шелкового пути»

Экс-пилот «Формулы-1» Никита Мазепин финишировал вторым в зачете мотовездеходов на 8-м этапе ралли-рейда «Шелковый путь».

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На спецучастке протяженностью 443,5 км по маршруту Элиста — Волгоград Мазепин уступил лишь Анастасии Нифонтовой.

Среди внедорожников лучшее время показал Владимир Васильев, второе место у Дениса Кротова, третье — у Александра Русанова.

Среди грузовиков победу праздновал экипаж «КАМАЗ-мастер» пол управлением Дмитрия Сотникова, вслед за ним к финишу пришли Андрей Каргинов и Сергей Куприянов.