Даниил Квят привел в восторг команду NASCAR

В минувшую среду экс-пилот Формулы 1 провёл на 0,5-мильном овале Hickory Motor Speedway в Северной Каролине тесты за рулем автомобиля серии Late Model, одного из топовых дивизионов сток-каров в США.

«Ух, круто! кажется, я просто летел по трассе», – поделился Квят впечатлениями от заездов.

«Для новичка Квят справился отлично. Он предоставляет точную обратную связь, понимает, как нужно проходить повороты на овале и где пределы допустимого. Думаю, он добьётся успеха в NASCAR».

Пока неизвестно, где и когда выступит Квят в гонках NASCAR. В начале июля он заявил, что ведёт переговоры с командой Hezeberg об участии на этапе высшего дивизиона на одной из дорожных трасс во второй половине сезона-2022.