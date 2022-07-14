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58 минут назад

«Добьётся успеха». Даниил Квят провёл тесты в NASCAR и привёл в восторг команду

autosport.com.ru

Российский гонщик Даниил Квят приступил к подготовке к дебюту в американской серии NASCAR.

Даниил Квят привел в восторг команду NASCAR
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В минувшую среду экс-пилот Формулы 1 провёл на 0,5-мильном овале Hickory Motor Speedway в Северной Каролине тесты за рулем автомобиля серии Late Model, одного из топовых дивизионов сток-каров в США.

«Ух, круто! кажется, я просто летел по трассе», – поделился Квят впечатлениями от заездов.

Инженер и владелец команды Reaume Brothers Racing Джош Рум, в составе которой Квят провёл тесты, остался впечатлён:

«Для новичка Квят справился отлично. Он предоставляет точную обратную связь, понимает, как нужно проходить повороты на овале и где пределы допустимого. Думаю, он добьётся успеха в NASCAR».

Пока неизвестно, где и когда выступит Квят в гонках NASCAR. В начале июля он заявил, что ведёт переговоры с командой Hezeberg об участии на этапе высшего дивизиона на одной из дорожных трасс во второй половине сезона-2022.

Автоспорт,Даниил Квят,
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