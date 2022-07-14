«Выгнать их» - пилот "Формулы-1" о болельщиках

Пилот McLaren Ландо Норрис считает, что агрессивных фанатов нужно выгонять с гонок, но не на всю жизнь.
К пожизненному запрету посещать автодромы после скандала в Шпильберге призвал четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель.Норрис с немцем не согласен, хотя также поддерживает жёсткое противодействие непристойному поведению.
«Нужно выгнать их, но о пожизненном изгнании я бы не говорил, – цитирует пилота McLaren издание GPFans. – Я не хочу видеть ничего подобного, потому что фанат есть фанат. Если они хотят быть здесь, то это потому, что им нравятся гонки и атмосфера.
Что следует сделать? Не знаю. Пойманным на этом можно запрещать посещать гонки на год. Конечно, мы этого не хотим, это неприемлемо, особенно в Формуле 1, где мы хотим создать отличное шоу, вдохновить людей. Ради болельщиков этот спорт и существует. И если кто-то из них говорит что-то плохое, просто выгоните его на некоторое время».