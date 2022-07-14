«Выгнать их» - пилот "Формулы-1" о болельщиках

Что следует сделать? Не знаю. Пойманным на этом можно запрещать посещать гонки на год. Конечно, мы этого не хотим, это неприемлемо, особенно в Формуле 1, где мы хотим создать отличное шоу, вдохновить людей. Ради болельщиков этот спорт и существует. И если кто-то из них говорит что-то плохое, просто выгоните его на некоторое время».