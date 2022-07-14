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59 минут назад

«Выгнать их, но не пожизненно». Норрис предложил решение проблемы с агрессивными фанатами

autosport.com.ru

Пилот McLaren Ландо Норрис считает, что агрессивных фанатов нужно выгонять с гонок, но не на всю жизнь.

«Выгнать их» - пилот "Формулы-1" о болельщиках
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

К пожизненному запрету посещать автодромы после скандала в Шпильберге призвал четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель.Норрис с немцем не согласен, хотя также поддерживает жёсткое противодействие непристойному поведению.

«Нужно выгнать их, но о пожизненном изгнании я бы не говорил, – цитирует пилота McLaren издание GPFans. – Я не хочу видеть ничего подобного, потому что фанат есть фанат. Если они хотят быть здесь, то это потому, что им нравятся гонки и атмосфера.

Что следует сделать? Не знаю. Пойманным на этом можно запрещать посещать гонки на год. Конечно, мы этого не хотим, это неприемлемо, особенно в Формуле 1, где мы хотим создать отличное шоу, вдохновить людей. Ради болельщиков этот спорт и существует. И если кто-то из них говорит что-то плохое, просто выгоните его на некоторое время».

Автоспорт,
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