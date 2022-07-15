Алонсо назвал «Формулу-1» скучной и предсказуемой

— К сожалению, «Формула-1» по-прежнему очень предсказуема. Все дело в «Ред Булл» и «Феррари». Я не знаю ни одного другого вида спорта, где все идет так. Гран-при стали веселее, и с этими машинами вы можете бороться лучше. Тем не менее, я думаю, что это слишком скучно, но это тоже часть «Формулы-1». Всегда будут команды, которые быстрее других, — приводит слова Алонсо издание NOS.