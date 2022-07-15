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48 минут назад

Алонсо назвал «Формулу-1» скучной и предсказуемой

Матч ТВ

Пилот команды «Альпин» Фернандо Алонсо отметил предсказуемость борьбы в «Формуле-1». По мнению испанца, борьба за чемпионство разворачивается лишь между двумя командами.

Алонсо назвал «Формулу-1» скучной и предсказуемой
Фото: ReutersReuters

— К сожалению, «Формула-1» по-прежнему очень предсказуема. Все дело в «Ред Булл» и «Феррари». Я не знаю ни одного другого вида спорта, где все идет так. Гран-при стали веселее, и с этими машинами вы можете бороться лучше. Тем не менее, я думаю, что это слишком скучно, но это тоже часть «Формулы-1». Всегда будут команды, которые быстрее других, — приводит слова Алонсо издание NOS.

Алонсо в текущем сезоне занимает 10-е место в личном зачете пилотов.

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