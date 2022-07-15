Skoda возвращается в Ле-Ман спустя 72 года

Еще в 1950 году чешский автопроизводитель вывел на старт два спидстера на базе разрешенного для использования на дорогах 1101 Tudor. На этот раз они подготовили только один автомобиль, на создание которого, как сообщается, ушло шесть лет. Названный Skoda Sport, он был оснащен небольшим 1,1-литровым двигателем.