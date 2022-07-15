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2 часа назад

Skoda возвращается в Ле-Ман после 72 лет отсутствия

ПроКроссовер.ру

Skoda поделилась кадрами с недавней гонки Le Mans Classic, своего первого возвращения на Circuit de la Sarthe за 72 года.

Skoda возвращается в Ле-Ман спустя 72 года
Фото: SkodaSkoda

Еще в 1950 году чешский автопроизводитель вывел на старт два спидстера на базе разрешенного для использования на дорогах 1101 Tudor. На этот раз они подготовили только один автомобиль, на создание которого, как сообщается, ушло шесть лет. Названный Skoda Sport, он был оснащен небольшим 1,1-литровым двигателем.

В гонке, проходившей в середине 20-го века, автомобиль Skoda имел в своем распоряжении 56 л.с. Текущие правила гонок Le Mans Classic значительно отличаются от правил, принятых для 24 часов Ле-Мана. Экипажи по-прежнему ездят посменно, и ночной этап по-прежнему включен, но общее время гонок было сокращено.

Автоспорт,
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