Фонд из Саудовской Аравии инвестировал сотни миллионов долларов в команду "Формулы-1"

Благодаря деньгам из Саудовской Аравии, а также вложениям других акционеров (в частности, компании «Мерседес») «Астон Мартин» привлек 653 миллионов фунтов (773 миллиона долларов) инвестиций.

PIF стал обладателем второго по величине пакета акций «Астон Мартин». У консорциума Лоренса Стролла 18,3 процентов фирмы, у «Мерседеса» – 9,7. Британский автопроизводитель сообщил, что отказался от инвестиций со стороны Geely Group – китайской компании, владеющей брендами «Вольво» и «Лотус».