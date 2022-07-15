Фонд из Саудовской Аравии инвестировал сотни миллионов долларов в команду "Формулы-1"

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) стал владельцем 17 процентов компании «Астон Мартин».
PIF – владелец Aramco, спонсора команды «Формулы-1» «Астон Мартин», и футбольного клуба «Ньюкасл».
Благодаря деньгам из Саудовской Аравии, а также вложениям других акционеров (в частности, компании «Мерседес») «Астон Мартин» привлек 653 миллионов фунтов (773 миллиона долларов) инвестиций.
PIF стал обладателем второго по величине пакета акций «Астон Мартин». У консорциума Лоренса Стролла 18,3 процентов фирмы, у «Мерседеса» – 9,7. Британский автопроизводитель сообщил, что отказался от инвестиций со стороны Geely Group – китайской компании, владеющей брендами «Вольво» и «Лотус».
Стролл-старший назвал сделку с PIF «поворотным событием для «Астон Мартин».