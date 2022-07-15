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1 час назад

«Астон Мартин» привлек $773 млн инвестиций, Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел 17 процентов компании

Sports.ruиещё 2

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) стал владельцем 17 процентов компании «Астон Мартин».

Фонд из Саудовской Аравии инвестировал сотни миллионов долларов в команду "Формулы-1"
Фото: Sports.ruSports.ru

PIF – владелец Aramco, спонсора команды «Формулы-1» «Астон Мартин», и футбольного клуба «Ньюкасл».

Благодаря деньгам из Саудовской Аравии, а также вложениям других акционеров (в частности, компании «Мерседес») «Астон Мартин» привлек 653 миллионов фунтов (773 миллиона долларов) инвестиций.

PIF стал обладателем второго по величине пакета акций «Астон Мартин». У консорциума Лоренса Стролла 18,3 процентов фирмы, у «Мерседеса» – 9,7. Британский автопроизводитель сообщил, что отказался от инвестиций со стороны Geely Group – китайской компании, владеющей брендами «Вольво» и «Лотус».

Стролл-старший назвал сделку с PIF «поворотным событием для «Астон Мартин».

Автоспорт,
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