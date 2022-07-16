Мазепин победил в дебютном ралли-марафоне «Шёлковый путь»

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин одержал победу в классе мотовездеходов в ралли-марафоне «Шёлковый путь». Никита представлял команду Can-Am. Для экс-пилота «Королевских гонок» это был дебют на престижном ралли-марафоне.