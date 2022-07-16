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2 часа назад

Мазепин прокомментировал свой успех в ралли-марафоне «Шёлковый путь»

Майк Габриелян

Бывший пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин прокомментировал победу, одержанную в престижном ралли-марафоне «Шёлковый путь». Гонщика цитирует издание «Чемпионат».

Мазепин прокомментировал свой успех в «Шёлковом пути»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, марафон был непредсказуемым и длинным. Первые несколько дней получились не очень удачными, и победа россиянину «не светила».

Однако желание победить не оставляло Мазепина. Выиграть хотелось и «за месяц до гонки и за день и в процессе».

«Я очень рад, что это получилось», — сказал пилот.

Он отметил, что всегда хотел быть первым, чем бы ни занимался: играл в шахматы, бегал или выступал в ралли-рейдах.

Ранее Дмитрий Сотников заявил, что победа в итоговом зачете грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь» является большим шагом в подготовке к следующим гонкам.

Автоспорт,Никита Мазепин,Дмитрий Сотников,
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