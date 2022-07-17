В Москве финишировал ралли-рейд «Шелковый путь»

Двенадцатый ралли-рейд «Шелковый путь» завершился в Москве. Торжественный финиш гоночной многодневки состоялся в спортивном комплексе «Лужники». Для участников и гостей мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу, частью которой стал концерт популярных исполнителей.

Фото: ТРК "Звезда" ТРК "Звезда"

Для вручения наград изготовили специальный подиум, на который заезжали участники ралли-рейда. Там из рук семикратного победителя «Дакара» Владимира Чагина и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова они получали медали и памятные статуэтки. Пилоты, среди которых были участники из других стран, пообещали вернуться в следующем году.