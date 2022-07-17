Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+22° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
49 минут назад

В Москве финишировал ралли-рейд «Шелковый путь»

ТК «Звезда»

Двенадцатый ралли-рейд «Шелковый путь» завершился в Москве. Торжественный финиш гоночной многодневки состоялся в спортивном комплексе «Лужники». Для участников и гостей мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу, частью которой стал концерт популярных исполнителей.

В Москве финишировал ралли-рейд «Шелковый путь»
Фото: ТРК "Звезда"ТРК "Звезда"

Для вручения наград изготовили специальный подиум, на который заезжали участники ралли-рейда. Там из рук семикратного победителя «Дакара» Владимира Чагина и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова они получали медали и памятные статуэтки. Пилоты, среди которых были участники из других стран, пообещали вернуться в следующем году.

В этот раз ралли-рейд приурочили к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Маршрут был составлен таким образом, что прошел по городам, связанным с его именем: Астрахань, Грозный, Элиста, Волгоград, Липецк и Москва. Общая протяженность маршрута составила 4 474 километра.

Автоспорт,Владимир Чагин,Станислав Поздняков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители