В Москве финишировал ралли-рейд «Шелковый путь»

Двенадцатый ралли-рейд «Шелковый путь» завершился в Москве. Торжественный финиш гоночной многодневки состоялся в спортивном комплексе «Лужники». Для участников и гостей мероприятия организаторы подготовили развлекательную программу, частью которой стал концерт популярных исполнителей.
Для вручения наград изготовили специальный подиум, на который заезжали участники ралли-рейда. Там из рук семикратного победителя «Дакара» Владимира Чагина и главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова они получали медали и памятные статуэтки. Пилоты, среди которых были участники из других стран, пообещали вернуться в следующем году.
В этот раз ралли-рейд приурочили к 350-летию со дня рождения императора Петра I. Маршрут был составлен таким образом, что прошел по городам, связанным с его именем: Астрахань, Грозный, Элиста, Волгоград, Липецк и Москва. Общая протяженность маршрута составила 4 474 километра.