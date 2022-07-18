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30 минут назад

Льюис Хэмилтон: Никогда не забуду то, что случилось в Абу-Даби-2021

autosport.com.ruиещё 2

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон впервые открыто высказался о том, что думает о скандальной развязке гонки на Яс-Марине в декабре 2021-го, стоившей ему восьмого титула

Льюис Хэмилтон: "Никогда не забуду то, что случилось на ГП Абу-Даби-2021"
Фото: Mercedes AMG F1 / LAT ImagesMercedes AMG F1 / LAT Images

«Никогда не забуду то, что случилось на Гран При Абу-Даби. Это был очень тяжёлый и травмирующий опыт. Но боль поражения это нормально, когда ты идёшь к своей цели, усердно трудишься и в итоге остаёшься ни с чем.

Всегда буду помнить произошедшее, но в то же время хочу верить, что тот эпизод сделал меня сильнее. Я всегда смотрю вперёд, люблю свою работу и чувствую поддержку в Формуле 1», – сказал Хэмилтон в интервью Channel 4.

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