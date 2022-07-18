Льюис Хэмилтон: "Никогда не забуду то, что случилось на ГП Абу-Даби-2021"

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон впервые открыто высказался о том, что думает о скандальной развязке гонки на Яс-Марине в декабре 2021-го, стоившей ему восьмого титула
«Никогда не забуду то, что случилось на Гран При Абу-Даби. Это был очень тяжёлый и травмирующий опыт. Но боль поражения это нормально, когда ты идёшь к своей цели, усердно трудишься и в итоге остаёшься ни с чем.
Всегда буду помнить произошедшее, но в то же время хочу верить, что тот эпизод сделал меня сильнее. Я всегда смотрю вперёд, люблю свою работу и чувствую поддержку в Формуле 1», – сказал Хэмилтон в интервью Channel 4.