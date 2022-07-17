В «Феррари» и «Макларене» почтили память Жюля Бьянки

Команда «Макларен», гоночная академия «Феррари», а также гонщик «Скудерии» Карлос Сайнс в своих соцсетях помянули бывшего пилота Формулы-1 Жюля Бьянки, ушедшего из жизни ровно семь лет назад, 17 июля 2015 года, в результате тяжёлых травм, полученных во время Гран-при Японии 2014 года. Жюлю было 25 лет.