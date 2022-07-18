Американский гонщик погиб на автозаправке

Американский автогонщик Бобби Ист погиб в результате нападения уголовника на автозаправке в штате Калифорния. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В результате бытового конфликта условно освобожденный преступник ударил Иста ножом и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции оказали спортсмену первую помощь и доставили его в больницу, однако спасти гонщика не удалось. Ист скончался от потери крови и повреждения внутренних органов.

Нападавшего нашли через два дня. В ходе задержания он оказал сопротивление и был застрелен. Выяснилось, что ранее этот человек получили срок за грабеж, а затем был условно-досрочно (УДО) освобожден. За нарушение условий УДО был выписан ордер на новый арест, что, возможно, и спровоцировало его агрессию.