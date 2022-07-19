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2 часа назад

В "Хаас" сообщили о конфликте Мазепина и Шумахера

Газета.Ru

Технический директор американской команды «Хаас», выступающей в «Формуле-1», Гюнтер Штайнер рассказал о реакции Мика Шумахера на уход его партнера – российского гонщика Никиты Мазепина.

В "Хаас" сообщили о конфликте Мазепина и Шумахера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это лучшее, что могло с ним случиться. Он был очень рад, когда я сказал ему, что мы подписали Кевина, потому что Кевин умеет сотрудничать. Он заботится о нем, он пытается помочь ему, когда может, и он не пытается бороться с ним. Мик находится в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году. Шумахер и Никита Мазепин не ладили в течение года, проведенного вместе», — передает слова Штайнера Red Bulletin.

Сезон-2021 был первым для Мазепина в «Формуле-1». Он занял последнее место в индивидуальном зачете, не набрав ни одного очка.

Напомним, что Мазепин даже в случае сохранения места в «Хаасе» не смог бы принять участие в Гран-при Великобритании из-за санкций британской автоспортивной ассоциации по отношению к России. Организация запретила российским и белорусским гонщикам принимать участие в соревнованиях на территории страны.

Вместо Мазепина «Хаас» будет представлять 29-летний пилот Кевин Магнуссен.

Ранее победитель «Дакара» Владимир Чагин заявил, что Мазепин станет настоящим украшением ралли «Шелковый путь».

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