В "Хаас" сообщили о конфликте Мазепина и Шумахера

«Это лучшее, что могло с ним случиться. Он был очень рад, когда я сказал ему, что мы подписали Кевина, потому что Кевин умеет сотрудничать. Он заботится о нем, он пытается помочь ему, когда может, и он не пытается бороться с ним. Мик находится в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году. Шумахер и Никита Мазепин не ладили в течение года, проведенного вместе», — передает слова Штайнера Red Bulletin.