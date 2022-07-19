Себастьян Феттель: В отличие от России, гонять в Спа нравится всем

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель раскритиковал потенциальное исключение Гран При Бельгии из календаря Формулы 1.

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За 72-летнюю историю Формулы 1 гонка в Бельгии не проводилась всего шесть раз, однако в последний месяц появилось много слухов о том, что в 2022 году Гран При на знаменитой трассе Спа-Франкоршам состоится в последний раз. Разумеется, эти разговоры не обошли стороной и паддок, и немецкий гонщик прокомментировал новости.

«Спа – потрясающая трасса, – цитирует четырехкратного чемпиона мира Ф1 GP Fans. – Я не знаю ни одного гонщика, которому бы не нравилось пилотировать в Спа, в отличие, например, от трассы в России – не потому, что это Россия, а потому, что эта трасса слишком