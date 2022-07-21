Экс-директор Ferrari Жан Тодт: «Не скучаю по Михаэлю Шумахеру – я с ним вижусь»

«Да, это правда, я смотрю гонки с Михаэлем.



Михаэль – весьма особенный человек. [Его жена] Коринна, [дети] Мик и Джина тоже стали для меня особенными. Они – часть семьи для меня, моих жены и сына.



Мика я знаю я рождения. Я так рад, что он финишировал в очках в последних двух гонках. Желаю, чтобы у него появился шанс пилотировать лучшую машину – тогда он сможет выигрывать гонки и титулы».