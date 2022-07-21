Экс-директор Ferrari Жан Тодт: «Не скучаю по Михаэлю Шумахеру – я с ним вижусь»

Бывший президент ФИА Жан Тодт рассказал о встречах с Михаэлем Шумахером.
После тяжелой травмы головы в 2013 году информация о здоровье семикратного чемпиона «Формулы-1» ограничена. Тодт, работавший с Михаэлем в «Феррари», является одним из тех, кому разрешено навещать экс-гонщика.
«Я не скучаю по Михаэлю. Я с ним вижусь. Хотя, пожалуй, скучаю по тому, что мы раньше делали вместе», – заявил Тодт.
Жан подтвердил, что смотрит Гран-при вместе с Шумахером, а также высказался об отношении к его семье:
«Да, это правда, я смотрю гонки с Михаэлем.
Михаэль – весьма особенный человек. [Его жена] Коринна, [дети] Мик и Джина тоже стали для меня особенными. Они – часть семьи для меня, моих жены и сына.
Мика я знаю я рождения. Я так рад, что он финишировал в очках в последних двух гонках. Желаю, чтобы у него появился шанс пилотировать лучшую машину – тогда он сможет выигрывать гонки и титулы».