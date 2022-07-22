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1 час назад

Роберт Шварцман дебютирует в Формуле 1 на этапе в Нидерландах

autosport.com.ru

Российский гонщик Роберт Шварцман примет участие в первой тренировке в Зандворте, сообщило итальянское издание formu1a.uno со ссылкой на свои источники в Ferrari.

В Формуле 1 дебютирует российский гонщик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сезоне-2022 каждая команда обязана пригласить на две тренировки молодого пилота без опыта выступлений в Формуле 1. Red Bull Racing отдала одну тренировку, в Барселоне, Юри Випсу, а Mercedes на первую часть свободных заездов в Ле-Кастелле пригласила Ника де Вриса.

В Ferrari ещё до начала сезона подтвердила, что на обе тренировки пригласит своего тест-пилота Шварцмана, но пока график его работы не обнародовала. По неофициальной информации, Роберт дебютирует в рамках гоночного уик-энда Формулы 1 на этапе в Нидерландах, который пройдёт с 2 по 4 сентября.

Автоспорт,Юри Випс,Роберт Шварцман,Ferrari,
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