В NASCAR косвенно подтвердили дебют Даниила Квята

В начале июля Даниил Квят посетил этап высшего дивизиона NASCAR на трассе Роуд Америка и заявил, что ведёт переговоры об участии в гонке на одном из дорожников во второй половине сезона-2022.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Ожидается, что экс-пилот Формулы 1 выступит за новую команду Hezeberg. Контракт пока не подтвержден, но похоже, что официальное заявление – лишь дело времени. Команда опубликовала в соцсетях короткое видео, в котором Квят приезжает с вещами на базу Hezeberg в Северной Каролине.