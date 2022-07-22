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1 час назад

В NASCAR косвенно подтвердили дебют Даниила Квята. Видео

autosport.com.ru

В начале июля Даниил Квят посетил этап высшего дивизиона NASCAR на трассе Роуд Америка и заявил, что ведёт переговоры об участии в гонке на одном из дорожников во второй половине сезона-2022.

В NASCAR косвенно подтвердили дебют Даниила Квята
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Ожидается, что экс-пилот Формулы 1 выступит за новую команду Hezeberg. Контракт пока не подтвержден, но похоже, что официальное заявление – лишь дело времени. Команда опубликовала в соцсетях короткое видео, в котором Квят приезжает с вещами на базу Hezeberg в Северной Каролине.

Вероятнее всего, Квят примет участие в гонке в Индианаполисе 31 июля или в Уоткинс-Глене 21 августа.

Автоспорт,Даниил Квят,
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