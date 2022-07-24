Ферстаппен выиграл Гран-при Франции "Формулы-1"

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", в воскресенье стал победителем Гран-при Франции - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходили на автодроме "Поль Рикар".

Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Третьим финишировал его соотечественник и партнер по команде Джордж Расселл.

Победитель квалификации пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер досрочно завершил гонку. На 18-м круге гонщик потерял управление и врезался в барьеры. Также к финишу не смогли прийти канадец Николас Латифи ("Уильямс), китаец Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео"), японец Юки Цунода ("Альфа Таури") и датчанин Кевин Магнуссен ("Хаас).ю

Для Хэмилтона прошедшая гонка стала 300-й в карьере. Семикратный чемпион мира стал шестым пилотом "Формулы-1", который смог достичь данной отметки. Ранее отметку в 300 гонок преодолевали семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, чемпион мира финн Кими Райкконен, бразилец Рубенс Баррикелло, чемпиона мира британец Дженсон Баттон, а также двукратный чемпион мира и испанский пилот команды "Альпин" Фернандо Алонсо, который в сегодняшней гонке показал шестой результат.

В личном зачете чемпионата продолжает лидировать Ферстаппен, нидерландец набрал 233 очка. Второе место занимает Леклер (170), Серхио Перес идет третьим (163). В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл", набравший 396 очков, на втором месте идет "Феррари" (314), на третьем - "Мерседес" (270).